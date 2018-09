Тенис Контавейт пише история в Ухан, ще спори за трофея със Сабаленка 28 септември 2018 | 15:38 - Обновена 0 0 0 0 0

Anett Kontaveit is through to the @wuhanopentennis final!



Heartbreaking for Wang Qiang, who retires from the match while 6-2, 2-1 down.#WuhanOpen pic.twitter.com/erc4hS6tua — WTA (@WTA) 28 септември 2018 г. За 22-годишната Контавейт това е първи финал за сезона. През май тази година тя достигна до полуфиналите на турнира от категорията Premier 5 в Рим. Ван Цян пък имаше 14 поредни победи на родна земя тази година и не успя да стане първата китайка с финал в престижния турнир.



Двубоят всъщност започна чудесно за Ван Цян, която направи ранен пробив и поведе с 2:0. Последва обаче серия от 7 поредни гейма за естонката, като при 2:5 китайката взе медицински таймаут заради проблеми с бедрото. Ван Цян се придвижваше трудно на корта и по време на четвъртия гейм на втория сет се отказа.

Incredible performance from the Belarusian!@SabalenkaA beats Barty 7-6(2), 6-4 to reach the @wuhanopentennis final!#WuhanOpen pic.twitter.com/Jx54lF4l8D — WTA (@WTA) 28 септември 2018 г. На финала непоставената Контавейт ще играе с Арина Сабаленка. 20-годишната тенисистка от Беларус се наложи в другия полуфинал над поставената под №16 австралийка Ашли Барти със 7:6 (2), 6:4. Така тя също се класира на първия си финал в Premier 5 състезание.



В първия сет прогресиращата сериозно в последните седмици Сабаленка губеше с 2:4, но стигна до тайбрек, в който даде само 2 точки на съперничката си. Във втория сет беларускинята направи ранен пробив, поведе с 2:0 и задържа до края аванса си от два гейма. Историческа победа постигна естонката Анет Контавейт на полуфиналите на силния турнир за жени в Ухан с награден фонд 2 746 000 долара. Контавейт надделя над китайката Ван Цян с 6:2, 2:1 (30:0) и отказване на представителката на домакините. По този начин естонката стана първата тенисистка от страната си, която се класира на финала на турнир от категорията Premier 5.За 22-годишната Контавейт това е първи финал за сезона. През май тази година тя достигна до полуфиналите на турнира от категорията Premier 5 в Рим. Ван Цян пък имаше 14 поредни победи на родна земя тази година и не успя да стане първата китайка с финал в престижния турнир.Двубоят всъщност започна чудесно за Ван Цян, която направи ранен пробив и поведе с 2:0. Последва обаче серия от 7 поредни гейма за естонката, като при 2:5 китайката взе медицински таймаут заради проблеми с бедрото. Ван Цян се придвижваше трудно на корта и по време на четвъртия гейм на втория сет се отказа.На финала непоставената Контавейт ще играе с Арина Сабаленка. 20-годишната тенисистка от Беларус се наложи в другия полуфинал над поставената под №16 австралийка Ашли Барти със 7:6 (2), 6:4. Така тя също се класира на първия си финал в Premier 5 състезание.В първия сет прогресиращата сериозно в последните седмици Сабаленка губеше с 2:4, но стигна до тайбрек, в който даде само 2 точки на съперничката си. Във втория сет беларускинята направи ранен пробив, поведе с 2:0 и задържа до края аванса си от два гейма. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 105

1