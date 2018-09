Голф звезда разкървави фен на Ryder Cup

Неприятен инцидент беляза първия ден от най-дългоочаквания голф турнир в световен мащаб Ryder Cup, противопоставящ най-добрите играчи от Европа срещу звездите на САЩ. Брукс Кьопка обаче направи фалстарт на своето участие в Париж, след като с драйвъра си прати топката в окото на млада жена от многобройната публика на игрището.

Sounded like the lady got hit above the eye and got a nasty injury. But nothing the players could do, there was lots of loud shouts of FORE. Maybe crowds should be moved back if players driving green. Hope she's ok. #RyderCup pic.twitter.com/1y69AZGMaI