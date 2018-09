Снукър Хигинс пак надви Тръмп и стигна 49-и ранкинг полуфинал 28 септември 2018 | 14:56 - Обновена 0 0 0 0 0 Четирикратният световен шампион и носител на 30 ранкинг титли по снукър Джон Хигинс спази традицията да се справя със съпротивата на Джъд Тръмп и го елиминира на четвъртфиналите в Шампионата на Китай след победа с 5:3. Двамата определено не изиграха един от качествените двубои помежду си, като това бе провокирано до голяма степен от неприятните условия в спортния център в Гуанджоу, от които се оплакаха редица топ играчи. John Higgins is through to the semi finals of the Evergrande China Championship, where he expects a 'streetfight'!



The four-time world champ found a way to extend his ranking head-to-head record against Judd Trump to 9 wins in 12 as he prevailed a 5-3 winner.#ChinaChampionship pic.twitter.com/zkzde9uEFJ — World Snooker (@WorldSnooker) September 28, 2018 Вълшебника от Уишоу дори отказа възможността да направи сенчъри брейк в седмия фрейм и просто си седна на стола, щом вече беше повел с 4:3. Шотландецът, а и Тръмп, изпитваха трудности да стоят на масата, тъй като през цялата седмица в залата е влажно и горещо, като голяма част от състезателите дори определиха всякакъв контакт със сукното като “лепкав”. "It was ashes for John Higgins"



The four-time world champion finds a way to draw level, when he had no right! [3-3]#ChinaChampionship pic.twitter.com/vfxOs27IBJ — World Snooker (@WorldSnooker) September 28, 2018 Иначе Хигинс за 49-и път в кариерата си е на полуфинал на ранкинг турнир, като ще се изправи срещу 20-годишния представител на домакините Хаотян Лю, който се саморазправи с един от най-бавните играчи в световния тур Мартин О’Донъл (средно време за изпълнение на удар от 29.93 секунди - 121-во от 128 майстори на щеката). Китаецът за първи път в кариерата си ще участва на полуфинал на ранкинг турнир, като се възползва от по-лекия съперник, защото по-рано елиминира Шон Мърфи. Beijing-born Lyu Haotian is through to his second ranking semi final!



He's beaten Martin O'Donnell 5-1 in Guangzhou, making this the biggest payday of his career so far #ChinaChampionship pic.twitter.com/GjaLkAbzw0 — World Snooker (@WorldSnooker) September 28, 2018 Хигинс пък вече има четири поредни победи над Тръмп, включително драматичното 13:12 във втори кръг на Световното първенство по-рано тази година. Иначе Вълшебника от Уишоу е побеждавал 21 пъти в 31 мача, като Асото е спечелил 9 сблъсъка, а между двамата има и едно равенство. Световният номер 5 Тръмп играеше най-добрия снукър от началото на сезона именно в Шампионата на Китай, но също имаше трудности да предложи същия стандарт срещу Хигинс. Той поведе с 3:2 след топ брейкове от 55 и 50, но после Хигинс разчисти от синя за 3:3, а после направи и серия от 79 (когато отказа да преследва сенчъри) в седмия фрейм. Тръмп можеше да разчисти от 0-45 изоставане в следващата партия, но остана без позиция по последната жълта, след което спорът се разви около розовата и черната. Асото пропусна с дълъг удар 6-точковата топка, а Хигинс ги реализира и двете за крайното 5:3.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

