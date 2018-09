Погба си намери нов отбор

След година без отбор 28-годишният нападател подписа с френския тим. За последно гвинейският национал записа мач за холандския Спарта Ротердам през април 2017 г. “Избрах Тур, защото в различните интервюта с всички заинтересувани отбори само ръководителите на този клуб ме разбраха и ме убедиха да стана част от този проект”, заяви играчът, който от февруари насам лекуваше тежка травма.

Probably the best news Paul Pogba has heard this week!https://t.co/nP9KJR7GOF