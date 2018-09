Испания Саул: Съжалявам, но "Калдерон" беше по-добър от "Уанда Метрополитано" 28 септември 2018 | 12:36 - Обновена 0 0 0 0 1



За головете му



Лъжа е, че съм играч на хубавите голове. Въпреки че за мен, всички те са красиви, разбира се. Срещу



За закриването на “Висенте Калдерон”



Извинете ме, ако някой се обиди, но предпочитам него пред “Уанда Метрополитано”. Заради това, което сме преживели там, като например отпадането от Реал в Шампионската лига. Не вярвам някога да изпитам това отново. Може би начинът, по който е устроен стадионът - не достига същото послание до играчите. Звукът те превчемаше повече на “Калдерон”. Съперниците ми казват същото - че звукът не се забелязва толкова. Saúl Ñíguez : "Perdónenme si ofendo a alguien, pero me quedo con el Vicente Calderón antes que con el Wanda Metropolitano". pic.twitter.com/YKhKQjrLqF — Portal Fútbol (@PortalFutboI) September 27, 2018 За сравненията с двата гранда



Израснахме, Ел Чоло вече го каза. Изложени сме на критиките. Но все още не можем да се сравняваме с Реал и Барса.



За разликите в Атлетико и националния тим на Испания



Зависи от отбора. Понякога е по-добре да останеш на заден план, а друг път - да дойдеш от втора линия. Това са два напълно различни свята. Нито системата, нито философията са едни и същи.



За дербитата с Реал Мадрид



При юношите съм имал дербита по-трудни от тези в Примера дивисион.



За настоящия състав



Що се отнася до имена и играчи, това е най-добрият, в който съм бил. Но имената нямат нищо общо с тима. Той все още се формира. Когато това приключи, тогава ще говорим.



За Антоан Гризман, Диего Коща и Ян Облак



Те са страхотно дуо в атака и понякога разчитаме прекалено много на тях. Гризман работи в продължение на много години. Всеки път е по-добър и продължава в този дух. Да се сравнява с #AtleticoMadrid midfielder Saul Niguez: "Playing for #RealMadrid would be unthinkable for me" https://t.co/9eI9kPzyz7 pic.twitter.com/V5X1AEALog — footballespana (@footballespana_) September 28, 2018 За Тибо Куртоа



Да, изненадох се да го вида в бяло. Не го очаквах. Ще повярваме, че иска да е при семейството си и ние, от Атлетико, трябва да проявим разбиране, защото знам че отборът му е много драг.



За интерес от Барселона и Реал Мадрид



От Барса никога не са разговаряли с мен, въпреки че бяха близо до това да го сторят. Аз исках да остана тук и не се тревожа за това. Играя и имам вяра в наставника. Реал? За момента това би било трудно. В никакъв случай не виждам как това ще се случи.

