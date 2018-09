В Пекин пазят "уайлд кард" за Джокович

Много вероятно е Новак Джокович да получи „уайлд кард“ за турнира в Пекин, като това може да му помогне да се завърне под №1 в световната ранглиста, съобщава Tennis Channel.

Настоящият водач в класирането Рафаел Надал има в актива си 8,760 и няма да играе в Пекин, където миналата година стана шампион, и Шанхай, където игра финал. Испанецът ще загуби 1,100 точки.

Novak Djokovic could play Beijing to return to No. 1 in the rankings | https://t.co/FZzuvASVfq pic.twitter.com/5BifMWMgbk