Ендуро състезателите се отправят към Банско за предпоследния кръг от Републиканския шампионат

Моторни спортове

170 състезатели от България, Франция, Румъния и Сърбия ще вземат участие в Three Mountains Hard Enduro Bansko – 10-ти предпоследен кръг от Републиканския шампионат по Ендуро. Третото издание на надпреварата ще се състои тази събота и неделя – 29 и 30 септември, а организатори са Мото Дружина Банско с любезната подкрепа на Община Банско, сдружение BG-X Ендуро шампионат и Българската федерация по мотоциклетизъм.



Състезанието ще се проведе в типичния формат на BG-X Ендуро шампионата, а именно – навигация по GPS и ендурокрос на затворено трасе. Поглеждайки временното класиране преди Three Mountains Hard Enduro, виждаме, че кръг преди края на шампионата, Теодор Кабакчиев (Extreme Racing, Габрово) води убедително в клас „Профи“ с актив от 320 точки. Битката тук определено ще бъде за второто място, тъй като разликата между Димитър Митов (МК Боляри, КТМ) и Илиян Кузманов (AFG Racing Plovdiv, Honda) е само 2 точки.



„Готов съм за Банско, това е предпоследния кръг за шампионата и е един от най-добре организираните през годината. Всяка година се представят на ниво, сигурен съм, че и тази ще ни зарадват с хубави трасета и предизвикателства. Физически съм във форма, мотора е стегнат, караме отново за победа.“ - каза Кабакчиев преди старта.



В клас „Експерт“ Михаил Митов (WINBET Hard Riders, KTM) води с общ актив 274 т., въпреки пропуснатия кръг в рамките на Six Days Crazy Job. Втори, на 40 т. след него е Филип Наумов (Hard Enduro Pleven, Gas gas), следван от Кристиян Петров (WINBET Hard Riders, KTM) – 194 т.



В клас „Сеньори“ (за състезатели над 40 г.) битката изглежда ще е до самия финал на шампионата. До момента лидер с 313 точки е Стоян Пачарозов (WINBET Hard Riders, KTM) пред Габриел Тотев (Extreme Racing, KTM) – 307 т. Трети до момента е Момчил Генов (WINBET Hard Riders, Gas gas) – 280 т. При мотоциклети „Стандарт“ челната тройка два кръга преди края на РШ по Ендуро оформят Александр Попминчев (Дамасцена Алба АСК, Husqvarna) – 294 т., Десислав Василев (Extreme Racing, Beta RR) – 191 т. и Генади Илиев (Hard Enduro Pleven, KTM) – 185 точки.



При АТВ-тата без изненада лидер е Емил Комаровски (Extreme Racing, Yamaha) – 271 т., пред Рени Христова (4x4 Adventure, KTM) – 184 т. и Красимир Колев (4x4 Adventure, KTM) – 109 т. При дамите челната тройка са окупирали три състезателки на МК Боляри, като на първата позиция за момента е Ина Джамбазова (KTM) – 276 т. пред Мария Луиза – Раева (KTM) – 255 точки и Зорница Тодорова (Husqvarna) – 255 точки.



Състезателният уикенд на Three Mountains Hard Enduro Bansko стартира със съботната навигация в отделните класове, като състезателите ще изминат трасе с дължина около 80 километра. Първият мотор от надпреварата ще потегли по трасето в 10:00 часа, а трасето се затваря в 17:00. В неделя от 10:00 на затвореното трасе в бившите казармени помещения в Банско ще започнат и надпреварите в изключително атрактивния за зрителите ендурокрос - преминаване на естествени и изкуствени препятствия с мотори и АТВ. Състезанието е 10-и кръг от Българския екстремен ендуро шампионат - BG X Enduro Championship и се утвърди като най-популярното и професионално организирано състезание в дисциплината за България.



Организаторите са подготвили и специален щанд, на който всеки фен на екстремното ендуро ще може да си закупи брандирана тениска или шапка за спомен от състезанието, като събраните средства ще бъдат дарени на 7-годишния Марти Даутев. Марти е син на член на Мото Дружина Банско, който се нуждае от рехабилитация на Детска церебрална парализа.



Заповядайте в неделя от 10 часа в бившите казармени помещения в Банско, адреналина ще е на макс!