Глупост отново лиши Милан от победата, вратар отчая "росонерите" (видео)

Отборите на Емполи и Милан играят при резултат 1:1 в двубой от 6-ия кръг на Серия "А" на стадион "Карло Кастелани". Първото попадение в мача до този момент е дело на Леонардо Капеци, който си отбеляза автогол в 10-ата минута, а в 70-ата Франческо Капуто изравни от дузпа.

Домакините от Емполи излизат в схема 4-3-1-2 като двойката централни нападатели на тима са Антонино Ла Гумина и Капуто, които са подкрепяни от Хамед Траоре от по-задни позиции.

Първата опасност пред една от двете врати се оказа и гол. В 10-ата минута халфът на Милан Лукас Билия пробва удар от границата на наказателното поле, топката рикошира в Капеци и влетя в мрежата - 1:0 за гостите. В 27-ата Ла Гумина беше добре изведен, но Донарума излезе напред и парира неговия удар. Две минути по-късно Чалханоглу опита да си изпроси дузпа, но съдията остана безмълвен.

В първата половина на втората част двата тима си разменяха инициативата, но не се стигна до нищо интересно. Така дойде 70-ата минута, когато изключителна глупост на капитана на "росонерите" Романьоли доведе до дузпа в техен ущърб. В собственото си наказателно поле бранителят запрати топката в тялото на Капуто, който финтира защитника и веднага беше фаулиран от него. Съдията на момента отсъди дузпа, която беше хладнокръвно реализирана именно от нападателя.

71' 1-1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAPUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

След още 120 секунди Капуто от няколко метра разтресе лявата греда зад Донарума. При последвалата атака Бонавентура отговори с удар, който беше отразен от Пиетро Терациано. Кесие веднага отправи нов шут, който отново беше спрян от стража на домакините. При изпълнението на корнера упражнението се повтори - Бонавентура стреля с глава, Терациано спаси, а добавката на Кесие този път излетя над вратата. В 41-ата минута вратарят отново направи две блестящи спасявания - този път след изстрели на Сусо.Сусо опита с удар да върне преднината на гостите в 77-ата минута, но Терациано не позволи това да се случи. В 82-ата домакините претендираха за втора дузпа, но този път реферът не посочи бялата точка. При последвалата атака на Милан стражът на Емполи за пореден път отчая испанското крило на противника. В 88-ата Терациано отново излезе победител в дуела между двамата. В добавеното време той за направи още няколко спасявания, за да запази резултата 1:1