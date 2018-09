Кой има повече червени картони - Реал или Барса?

Who receives more red cards? Barcelona or Real Madrid? @Mark_Doyle11 takes a look. #RMCF #FCB #LaLiga https://t.co/DzpQv1ruX6

Most Red Card In #RealMadrid History.

Most Red Card In #Laliga History.

Most yellow Card In #ChampionsLeague History #UCL #UEL #UEFA #Spain #Madrid #RealRoma #Ramos #SergioRamos pic.twitter.com/NIeQKnioWU