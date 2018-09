САЩ изхвърли Русия от финалите на Мондиал 2018 и е на полуфинал (видео + снимки)

USA @usavolleyball is paving the way for a straight-set win over Russia @RusVolleyTeam. They opened 2-0 (25-22, 25-23) in the final six.



USA @usavolleyball is ahead 2-0 vs. Russia @RusVolleyTeam in final six in Turin. The Americans play very solid in defense and attack, also relying on #11 Micah Christenson setting skills.



USA @usavolleyball all the way!

The Americans controlled the game and defeated Russia @RusVolleyTeam 3-0 (25-22, 25-23, 25-23), securing a spot in the semifinals of the #FIVBMensWCH.



Националният волейболен отбор на САЩ се класира за полуфиналите на Световното първенство в Италия и България. Възпитаниците на треньора Джон Спероу надиграха категорично победителя в Лигата на нациите Русия с 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) в първия си мач от Група I на финалната шестица на шампионата, игран тази вечер пред над 8000 зрители в зала "Пала Алпитур" в Торино.Така "янките" изхвърлиха Русия от финалния турнир, след като вчера "Сборная" отстъпи драматично на олимпийския шампион Бразилия с 2:3 гейма, и на практика се класираха за полуфиналите на Мондиал 2018. Руснаците останаха на последното място в групата и ще разделят 5/6-о място в крайното класиране. Утре (28 септември) от 18,00 часа българско време САЩ ще играе срещу "Селесао" за първото място в групата.Американците показаха изключително стабилна игра, като над всички бяха Аарън Ръсел и Тейлър Сандър. От друга страна "Сборная" изпитваше сериозни затруднения в посрещане, като в един момент в края на първия и началото на втория гейм дори Максим Михайлов заигра на "четворката". Но и това не помогна и САЩ спечели чисто, с което се класира за полуфиналите.Най-полезни за американския тим бяха именно Аарън Ръсел (2 аса и 54% ефективност в атака) и Тейлър Сандър (2 блока и 57% ефективност в атака) със 17 и 15 точки за победата. За Русия Дмитрий Мусерский (4 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака) и Егор Клюка (2 блока и 43% ефективност в атака) завършиха с 12 и 11 точки.Мика Кристенсън 2, Матю Андерсън 9, Аарън Ръсел 17, Тейлър Сандър 15, Дейниъл МакДонъл 5, Максуъл Холт 4 - Ерик Шоджи-либеро (Дейвид Смит 5)Сергей Гранкин 1, Максим Михайлов 9, Дмитрий Волков, Егор Клюка 11, Дмитрий Мусерский 12, Илияс Куркаев 4 - Алексей Вербов-либеро (Александър Соколов, Александър Бутко, Виктор Полетаев 7, Артьом Волвич 1)