ВАР влиза и в компютърна игра

VAR. What is it good for? Umm… knowing whether you've scored or not? #FM19Features



https://t.co/h2kDOcZ961 pic.twitter.com/ITHmOFwVaU — Football Manager (@FootballManager) September 27, 2018

Football Manager 2019 ще бъде официално в продажба на 2 ноември, а от Sports Interactive обявиха и редица други нововъведения, включително по-добра комуникация с агентите на футболистите при преговори, промяна в брифингите преди мaчовете, подобрен потребителски интерфейс, както и нови постижения, които виртуалните мендижъри да отключват с напредване на кариерите си.

Get out your tracksuit in FM19 with a brand new training module. Translate your schedules into success! #FM19Features



https://t.co/8FcCJCInrt pic.twitter.com/UpxCW4tMlg — Football Manager (@FootballManager) September 27, 2018

Сериозни промени ще има и в следните аспекти:



Тренировки - детайлите от тренировъчния процес ще могат да бъдат максимално индивидуализирани, като за целта всеки ден ще бъде разделен на три различни тренировъчни сесии, в които ще може да се обръща внимание на 10 различни аспекта, върху които да се набляга Промяна има и в менторската система, като вече футболистите от първия отбор ще могат да работят с групи от до трима млади таланти.



Тактика - в играта дебют правят редица популярни тактически стилове като “Гегенпресинг”, “Тики-така” и “Катеначо”. Указанията, които могат да бъдат давани, вече ще са разделени на три - когато вашите футболисти владеят топката, когато тя е в опонента и когато има транзиция между защита и нападение.



Цялостната визия на играта ще бъде съвсем нова, а освен това от SI най-сетне са купили лиценз за Бундеслигата и немските отбори ще бъдат с реалните си имена.

