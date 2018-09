Реал Мадрид не е ял такъв бой за 45 мин. от 15 г. насам

It’s only the third time in the 2000s that Real Madrid trailed by three goals at half-time pic.twitter.com/Mksyn2ZsBK — B/R Football (@brfootball) September 26, 2018

Отборът на Реал Мадрид снощи записа една от най-големите си загуби през последните години при гостуването си на Севиля , завършило 3:0 в полза на домакините.Попаденията на Андре Силва в 17-ата и 21-ата минути, както и това на Висам Бен Йедер в 39-ата върнаха “белия балет” 15 години назад във времето. На 9-ти ноември 2003 г. за последен път в Ла Лига преди снощния мач мадридчани изоставаха в резултата на почивката с поне три гола разлика. Интересното е, че опонентът тогава отново е Севиля, който води с 4:0. Няколко месеца по-рано, на 13-ти април 2003 г., след първите 45 минути в мач отново от Примера Дивисион резултатът между Реал Сосиедад и Реал Мадрид е 4:1 в полза на баските от Сан Себастиан.Историята помни още едно подобно унижение за европейския клубен шампион през този век, но в турнира за Купата на Краля. На 27-ми октомври 2009 г. третодивизонният по това време Алкоркон повежда с 3:0 срещу Кралския клуб само за едно полувреме, като срещата приключва при още по-разгромен резултат - 4:0.Междувременно, вчера беше и първият случай от 4-ти януари 2015 г., в който Реал и Барселона губят двубоите си в Ла Лига в един и същи ден. Преди три години поражения им нанасят съответно Валенсия и Реал Сосиедад, а сега - Севиля и Леганес