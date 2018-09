Тенис Китайка вече е с 14 поредни победи на родна земя 27 септември 2018 | 16:04 - Обновена 0 0 0 0 2



За Ван Цян това е 20-а победа в последните й 24 мача след “Уимбълдън”, като през този период тя спечели и златен медал на Азиатските игри.

Wang Qiang is now 20-4 since Wimbledon, not including her run to the gold medal at the Asian Games. #WuhanOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 27, 2018 26-годишната Ван Цян е първата китайка, достигнала до полуфиналите на този турнир. Тя вече е в серия от 14 поредни победи на китайска земя, след като спечели турнирите в родината й в Нанчанг (през юли) и в Гуангжоу (този месец).



На полуфиналите Ван Цян ще играе с чешката квалификантка Катерина Синякова или естонката Анет Контавейт.

Fabulous forehand!



What a stunner from Wang Qiang! pic.twitter.com/w8d8dkLAbO — WTA (@WTA) September 27, 2018 В другите два четвъртфинала австралийката Ашли Барти (№16 в схемата) надигра с 6:2, 5:7, 6:4 рускинята Анастасия Павлюченкова, а Арина Сабаленка (Беларус) надделя със 7:5, 6:3 над словачката Доминика Цибулкова. Китайската тенисистка Ванг Кянг продължава да демонстрира отлична форма. Представителката на домакините разби с 6:3, 6:1 олимпийската шампионка Моника Пуиг на 1/4-финалите на силния турнир за жени в Ухан. Пуерториканската квалификантка явно нямаше сили да се противопостави на днешната си съперничка, след като вчера надви в епична битка датчанката Каролин Вожняцки.За Ван Цян това е 20-а победа в последните й 24 мача след “Уимбълдън”, като през този период тя спечели и златен медал на Азиатските игри.26-годишната Ван Цян е първата китайка, достигнала до полуфиналите на този турнир. Тя вече е в серия от 14 поредни победи на китайска земя, след като спечели турнирите в родината й в Нанчанг (през юли) и в Гуангжоу (този месец).На полуфиналите Ван Цян ще играе с чешката квалификантка Катерина Синякова или естонката Анет Контавейт.В другите два четвъртфинала австралийката Ашли Барти (№16 в схемата) надигра с 6:2, 5:7, 6:4 рускинята Анастасия Павлюченкова, а Арина Сабаленка (Беларус) надделя със 7:5, 6:3 над словачката Доминика Цибулкова. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 176 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

