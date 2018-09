Ломаченко: Усик ще бие Белю и Джошуа

Мегазвездата на професионалния бокс Васил Ломаченко пророкува прекрасно бъдеще за неговия добър приятел Олександър Усик. Абсолютният световен шампион в лека-тежка категория има насрочен мач с Тони Белю, а още отсега планира и среща със звездата в тежка категория Антъни Джошуа.

UK RETURN? @VasylLomachenko admits he enjoyed watching @AnthonyFJoshua and would like to fight at Wembley himself...



