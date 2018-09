Ромеро и Густафсон ще играят за междинна титла

Йоел Ромеро и Александър Густафсон вероятно ще се бият за междинната титла на UFC в лека-тежка категория. Техният сблъсък се планира за галавечерта UFC 230 на 3 ноември. Домакин на сблъсъка ще бъде Ню Йорк. Новината беше разкрита от водещия ММА журналист Ариел Хелуани.

Все още няма окончателно решение, но шефовете на UFC имат сериозно намерение да раздвижат тегловата дивизия. Шампионът Даниел Кормие се е концентрирал върху мач срещу Брок Леснар. Двубоят ще бъде в горната тежка категория, но все още не е потвърден.

UFC seriously discussing booking Yoel Romero vs. Alexander Gustafsson at light heavyweight for the MSG card on 11/3, according to multiple sources. The fight isn’t finalized, though. A title would be on the line with both interim and official options discussed.