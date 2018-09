Уайлдър и Фюри ще се бият в Лос Анджелис

Лос Анджелис ще бъде домакин на дербито в тежка категория между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри, съобщи „РингТв“. Победителят от сблъсъка на 1 декември ще си тръгне с пояса на Световния боксов съвет. Още една зала е кандидатствала за домакин на мача – „Мандалей Бей Казино“ в Лас Вегас, но представителите на Лос Анджелис са дали по-добри условия.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury set for December 1st, venue to be in Los Angeles or Las Vegas https://t.co/jKpYnYvKAy