Обявиха съдийските наряди за деветия кръг на Втора лига

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Футболна съпруга роди
Огромна радост настъпи в живота на бившия футболен национал Радослав Димитров - съпругата му Виктория роди момиченце.Преди две години семейството преживя кошмарна трагедия - бебенце в осмия месец почина в корема на ...Виж още
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Втора лига
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за деветия кръг във Втора лига.
Дербито на кръга между Монтана и Арда е поверено на главния съдия Георги Иванов.
30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Красимир Драганов Драганов
30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Борис Димитров Борисов
30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Кариана
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Иво Величков Боев
30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Царско село 2015
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Николай Тодоров Петров
30 Сеп 2018 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Йосиф Петров Ронков
30 Сеп 2018 г. Неделя 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Арда
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Алексей Иванов Николов
1 Окт 2018 г. Понеделник 17:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ОФК Поморие
ГС: Димитър Михайлов Михайлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Камен Михайлов Алексиев
1 Окт 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Струмска слава 1927
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
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