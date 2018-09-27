Арда (Кърджали)

Арда (Кърджали) 1:0 Черноморец (Балчик)

последен:
22.09.2018

Монтана - Арда (Кърджали)

следващ:
29.09.2018

създаване: 1924г.
стадион: "Арена Арда"
президент: Петър Пешев
треньор: Стойчо Стоев
web: Арда (Кърджали)

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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›› Булевард

Футболна съпруга роди

Огромна радост настъпи в живота на бившия футболен национал Радослав Димитров - съпругата му Виктория роди момиченце.Преди две години семейството преживя кошмарна трагедия - бебенце в осмия месец почина в корема на ...

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Втора лига

Обявиха съдийските наряди за деветия кръг на Втора лига

27 септември 2018 | 12:07
Обявиха съдийските наряди за деветия кръг на Втора лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за деветия кръг във Втора лига.

Дербито на кръга между Монтана и Арда е поверено на главния съдия Георги Иванов.

30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Красимир Драганов Драганов

30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Несебър - ФК Литекс

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Борис Димитров Борисов

30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Кариана

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

СН: Иво Величков Боев

30 Сеп 2018 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Царско село 2015

ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Николай Тодоров Петров

30 Сеп 2018 г. Неделя 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Ботев Гълъбово

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Йосиф Петров Ронков

30 Сеп 2018 г. Неделя 19:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Арда

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Алексей Иванов Николов

1 Окт 2018 г. Понеделник 17:00 ч.

ПФК Лудогорец АД II - ОФК Поморие

ГС: Димитър Михайлов Михайлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димитър Герчев Димитров

4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов

СН: Камен Михайлов Алексиев

1 Окт 2018 г. Понеделник 17:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Струмска слава 1927

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Стефан Делчев Делчев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Тихомир Георгиев Боболов

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Спортни новини		 Прочетена 119

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Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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