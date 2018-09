Бразилия обърна Русия след петгеймов трилър на финалите (видео)

Brazil @volei and Russia @RusVolleyTeam are battling in the opening of the final six in Turin. Some fine actions like this block of Brazil’s #12 Lipe on Russia’s #17 Maxim Mikhaylov. Roofed!



Stay tuned:

Brazil bounces back and wins 3rd set 25-22 in Turin, but Russia is still ahead 2-1.

Are we gonna have a tie-breaker or the Russians will wrap up the game in four?



Stats and photos:

Time for a tie-breaker!

Brazil tied the game after being behind 0-2 vs. Russia. The heat is on!

Who's gonna win this battle of titans?



Can't miss the action in Turin:

Олимпийският волейболен шампион Бразилия започна страхотно на финалната шестица на Световното първенство в Торино. "Селесао" сътвориха невероятен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12) над победителя от Лигата на нациите Русия, в първия мач от Група I на финалите на Мондиал 2018, игран тази вечер пред около 9000 зрители в зала "Пала Алпитур".Така Бразилия направи сериозна заявка за класиране на полуфиналите на шампионата на планетата. Утре (27 септември) олимпийските шампиони ще почиват, докато "Сборная" ще играе с третия отбор в групата - непобедените до момента САЩ. Срещата е от 18,00 часа българско време и ще бъде предавана на живо по БНТ 3 и ще може да се гледаСлед като загубиха сравнително лесно първите два гейма, влизането в игра на втория разпределител Уилям Аржона се оказа ключа към фантастичния обрат за олимпийските шампиони от Бразилия. Русия контролираше играта в първите две части благодарение на отличната си игра на блокада и силните изяви в атака на Дмитрий Волков, Егор Клюка и Максим Михайлов, но всичко се преобърна след това. "Селесао" успяха да стигнат до тайбрек, който бе много оспорван. Все пак, Бразилия стигна до мачбол при 14:10 след три поредни блока на Уолъс Де Соуса, Лукаш Сааткамп и Дъглас Соуса, а след това и го спечели с 15:12, съответно и мача с 3:2.Най-полезен за бразилския тим беше Уолъс с 21 точки (1 блок, 2 аса и 43% ефективност в атака) за победата. Липе (2 блока и 54% ефективност в атака) и Дъглас (2 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака) за успеха. За руснаците Дмитрий Волков (1 блок, 3 аса и 58% ефективност в атака) и Максим Михайлов (1 блок, 3 аса и 43% ефективност в атака) реализираха 23 и 19 точки, но и това не бе достатъчно за победа.Бруно Резенде 1, Уолъс Де Соуа 21, Луиш Фелипе "Липе" Фонтелеш 15, Дъглас Соуса 13, Лукаш Сааткамп 12, Маурисио Соуса 1 - Талеш Хос-либеро (Уилям Аржона 2, Евандро Гера 3, Исак Сантош, Карлош Едуардо, Лукаш Лох, Майке Рейс-либеро)Александър Бутко 2, Максим Михайлов 19, Дмитрий Волков 23, Егор Клюка 11, Дмитрий Мусерский 17, Илияс Куркаев 8 - Алексей Вербов-либеро (Сергей Гранкин, Виктор Полетаев 1)