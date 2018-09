Тенис Пореден провал за Мугуруса 26 септември 2018 | 19:41 - Обновена 0 0 0 0 0

Qualifier @K_Siniakova defeats 2015 @wuhanopentennis runner-up Garbiñe Muguruza to reach the quarterfinals --> https://t.co/snZveloTQj pic.twitter.com/ZsEkifpoCA — WTA (@WTA) September 26, 2018 Двубоят продължи малко над два часа, като и в двата сета финалистката от 2015 година Мугуруса имаше преднина в резултата, но не успя да я задържи. В първата част испанката водеше с 5:1, но допусна изравняване на резултата - 5:5. Мугуруса проби за 6:5, но се пропука на свой сервис след това, а в тайбрека взе само 3 точки.

.@K_Siniakova books her spot in the @wuhanopentennis quarterfinals!



Defeats Garbiñe Muguruza 7-6(3), 7-6(1)! pic.twitter.com/di7dKgqZi9 — WTA (@WTA) September 26, 2018 Във втория сет Синякова поведе с 2:0, Мугуруса обърна резултата до 4:2, но допусна пробив и чехкинята изравни за 4:4. Синякова дори проби за 5:4, но Мугуруса се пребори за 5:5. Синякова пак сервираше за мача, този път при 6:5, но испанката се добра до тайбрек, в който обаче силите й стигнаха само за точка - при 5:0 за нейната противничка. Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Гарбинье Мугуруса записа поредно ранно отпадане през сезона - този път на осминафиналите на силния турнир за жени в Ухан. Поставената под №14 испанка загуби след два тайбрека от чешката квалификантка Катерина Синякова с 6:7 (3), 6:7 (1).Двубоят продължи малко над два часа, като и в двата сета финалистката от 2015 година Мугуруса имаше преднина в резултата, но не успя да я задържи. В първата част испанката водеше с 5:1, но допусна изравняване на резултата - 5:5. Мугуруса проби за 6:5, но се пропука на свой сервис след това, а в тайбрека взе само 3 точки.Във втория сет Синякова поведе с 2:0, Мугуруса обърна резултата до 4:2, но допусна пробив и чехкинята изравни за 4:4. Синякова дори проби за 5:4, но Мугуруса се пребори за 5:5. Синякова пак сервираше за мача, този път при 6:5, но испанката се добра до тайбрек, в който обаче силите й стигнаха само за точка - при 5:0 за нейната противничка. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 400

1