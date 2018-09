Италия среща Сърбия във втората битка в Торино! Гледайте мача ТУК!!

Вторият мач за деня от финалната шестица на Мондиал 2018 в Торино противопоставя домакините от Италия и Сърбия. Срещата е от предварителна група J и започва от 22:15 часа.

В първия ден на надпреварата за титлата почиват отборите на САЩ, от Група I и Полша от Група J.





Регламентът предвижда финалистите да играят всеки срещу всеки в груповата фаза. Първите два тима от всяка група оформят финална четворка. В нея се играе на кръст, като победителите спорят за титлата, а победените за бронзовите медали.

Find out from Ivan Zaytsev a little bit more about his Teammates!

Best dancer? Worst-dressed? Future coach? @Federvolley #FIVBMensWCH #Volleyball #VolleyballWCHs pic.twitter.com/pclaavCCtX