Jimmy Butler's preferred trade destination is the Miami Heat, per @TheSteinLine pic.twitter.com/nksHWFAyYC — Bleacher Report (@BleacherReport) September 26, 2018

Бътлър играе за Минесота от 2017 година насам, а преди това прекара шест години в Чикаго Булс. Джими Бътлър е уведомил ръководството на Минесота, че предпочита да бъде трансфериран в Маями, съобщава New York Times. Тази новина идва почти веднага след информацията, че Хийт са начело в списъка с отбори, които се интересуват от услугите на недоволния баскетболист.Според нюйркското издание “горещите” са показали най-голям интерс и желание да вземат бившата звезда на Чикаго, но са срещнали затруднения в комуникацията с колегите си от Минеаполис. 29-годишният златен олимпийски медалист от Рио 2016 официално внесе молба за трансфер миналата седмица, а след това бе непреклонен в намеренията си, въпреки опитите на Том Тибодо да го разубеди.Бътлър играе за Минесота от 2017 година насам, а преди това прекара шест години в Чикаго Булс.

