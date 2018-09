Бразилия излиза срещу Русия в първата битка от F6! Гледайте мача ТУК!!

Отборите на Бразилия и Русия откриват с мач помежду си финалната фаза на световното първенство по волейбол за мъже, която ще се проведе в Торино (Италия). Двубоят е от предварителна Група I, като е насрочен за днес, 26 септември, от 18:00 часа.

Срещата ще бъде излъчена на живо по БНТ 3 и ще може да се гледа в Sportal.bg.

Team Brazil @volei practices to perform some impressive digs during their training today in Turin! We will witness the outcome of their preparations at their first match of Round 3 tomorrow against Russia @RusVolleyTeam #FIVBMensWCH #VolleyballWCHs pic.twitter.com/uTeTMiVrJV