Гатузо: Игуаин е под въпрос за двубоя с Емполи

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо сподели, че Гонзало Игуаин е под сериозен въпрос за утрешната среща на тима с Емполи . Нападателят се оплаква от разтежение, което най-вероятно ще го извади от стартовия състав на “Дявола”.“Гонзало има разтежение, което го измъчва. Това е стара травма и ще решим утре дали ще играе”, започна Гатузо на днешната пресконференция.“Срещу Аталанта играхме така, както трябваше, но след това отстъпихме и позволихме два удара в нашата врата за 25 минути. Играем добър футбол, но проблемът е в придвижването ни”, допълни още наставникът.“Не съм психолог, а треньор. Познавам футболистите, с които разполагам. Това, което правим, не е достатъчно. Чалханоолу си мисли, че не му върви, когато сбърка две-три подавания. Трябва да го подкрепяме, а не да го критикуваме. Когато играем с топката, трябва да действаме по един начин, а през останалото време да се движим добре без топка”, каза още Гатузо.“Милан не изпитва страх. Нормално е за 10-15 минути да промениш своя стил на игра. Когато опитваме да правим неща, които не са част от нашата игра, губим. Страхът не е част от този отбор. Понякога поемаме прекалено голям риск, когато изграждаме атаките си”, завърши специалистът.