Англия Венгер: Не съм се оттеглил 26 септември 2018 | 16:31 - Обновена 0 0 0 0 1 Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер заяви, че няма да приключва с футбола. "Не се оттеглих. Ако бях решил да напусна, щях да го направя отдавна. През октомври ще навърша 69 години", каза Арсен Венгер пред Sky Sports. Все пак той не бе категоричен дали би приел оферта да се завърне на скамейката. "Не знам, не знам", бе краткият отговор за този въпрос. Венгер оглавяваше Арсенал от 1996 до 2018 г. Под негово ръководство, лондончани три пъти станаха шампиони на Англия и 7 пъти спечелиха купата. На 20 април 2018 г. френски специалист обяви раздялата си с Арсенал. Arsene Wenger makes announcement on his future https://t.co/Sa3lWm9Osg pic.twitter.com/VIZl9FUqlc — The Sun Football (@TheSunFootball) September 26, 2018

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1585 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1