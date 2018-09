Статистиката показва, че Роси е близо до най-добрата си форма

Сезон 2018 бе трудна година за отбора на Yamaha в MotoGP и за Валентино Роси, но въпреки че пилотът не може да покаже пълния си потенциал заради техническите проблеми на машината, той върши отлична работа. Числата зад сезона на Доктора в шампионата показват, че той се намира почти на най-високото ниво, на което е бил някога.

Състезанието на испанската писта "Арагон" този уикенд бе арена на силно завръщане за ветерана от Тавулия. Валентино стартира от 17-а позиция, а финишира осми. "Променихме настройките на мотора. Усещането ми с него се подобри малко и състезанието премина дори по-добре, отколкото очаквах", сподели Роси след финала в неделя.

В осем от изминалите 13 кръга в MotoGP до момента Валентино бе пилотът с най-предно класиране от състезателите с Yamaha. Гран При на Арагон не прави изключение. Роси заема третата позиция в генералното класиране, на 29 точки пред своя съотборник в заводския тим Маверик Винялес и пред бившия си съотборник Хорхе Лоренсо, който триумфира три пъти през сезона. Освен това Роси е само на подиум от това да изравни топ 3 резултатите си от миналия сезон.

