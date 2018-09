Модрич печели милиони, но телефонът му струва само…100 евро!

Модрич обаче се оказа твърде скромен. Той ползва устройство от 2013 година, чиято стойност е паднала до такава степен, че може да се намери на цена от само... 100 евро!

My brothers and sisters, FIFA World Best, Luka Modric is still using iPhone 5s. Don't kill yourself trying to impress/slay. pic.twitter.com/6CFN2Ifo8w