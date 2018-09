НБА Кър за Уориърс: Дано продължим да танцуваме 26 септември 2018 | 14:19 0 0 0 0 0

Steve Kerr hopes the Warriors core will stick together down the line. pic.twitter.com/l7P5MLgS8J — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 26, 2018

“Последен танц? Надявам се, че няма да е така. ДАно да продължим да танцуваме”, сподели с усмивка той и продължи да говори по темата за сравнението между Булс и Уориърс.



“Мисля, че разликите са налице. През 1998 година всички бяхме свободни агенти и знаехме, че ще си тръгнем. Включително Фил Джексън. Но сега сме в различна ситуация. Да, имаме доста играчи с изтичащи договори, но не гледаме на това като последен танц. Както казах, искам да се забавляваме и да се насладим на предстоящия сезон, а след това ще видим как ще се развият нещата”, коментира Кър.

Steve Kerr believes the Warriors will remain in tact even after this season. #Warriors #SteveKerr pic.twitter.com/b5JU5I5V1l — Warriors Nation (@SFWarriorNation) September 26, 2018

