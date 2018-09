България зае 9-о място в крайното класиране на Световното

България завърши на девето място в крайното класиране на световното първенство по волейбол за мъже 2018, на което страната ни е домакин заедно с Италия. Това стана ясно след публикуване на подреждането след шесто място в официалната страница на Международната федерация FIVB.

За крайното класиране е използван следния метод - отборите заели второ място в групите от втория кръг на шампионата, но не попаднали във финалната шестица се класират седмо място. Това са Белгия и Канада. Отборите, завършили на трето място в групите от втората фаза заемат девето място в крайното класиране . Това са БЪЛГАРИЯ, Франция, Холандия и Словения.

Деветото място носи 45 точки на тимовете за световната ранклиста, като най-вероятно всичките четири страни ще получат равен брой точки.

13-16 място си поделят Аржентина, Австралия, Финландия и Иран. 17-20 място е за Камерун, Куба, Египет и Япония. На 21-24 място завършват Китай, Доминиканска Република, Пуерто Рико и Турция.

