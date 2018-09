Иско изписан от болница след операция на апендицит

Полузащитникът на Реал Мадрид - Иско, бе изписан от болницата след претърпяна операция на апендицит, съобщи клубният сайт. Испанският национал започва рехабилитация от днес, като се очаква да се завърне в игра след около месец. Иско ще пропусне мачовете със Севиля, Атлетико Мадрид, ЦСКА Москва, Алавес, Леванте и Виктория Пилзен, но може да се завърне за дербито на испанския футбол срещу Барселона на 28 октомври.

