Собственикът на Монако с планове да се премести в Англия

Руският собственик на Монако Дмитрий Риболовлев подготвя продажбата на клуба, като има интерес от страна на инвеститори от САЩ и от Обединените арабски емирства, съобщава FC Business Magazine.

Руският олигарх от близо година се оглежда за продажбата на клуба от Княжеството, най-вече разочарован от липсата на резултати от инвестициите му. Според анализатори обаче, причината е друга, защото за пет години начело на клуба Монако има шампионска титла на Франция, както и полуфинал в Шампионската лига и винаги присъства на европейската сцена.

