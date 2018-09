Англия ФА продава “Уембли” на американски бизнесмен 26 септември 2018 | 12:12 - Обновена 0 0 0 2 2



Американецът с пакистански корени преговаря за закупуването на английския национален стадион от април насам, като двете страни вече са постигнали споразумение. В четвъртък предложението ще бъде разгледано от 10-членното ръководство на ФА. Ако то одобри сделката, тя ще бъде представена на среща на асоциацията през следващия месец, на която ще присъстват 127 членове. FA agrees terms of £600m Wembley sale before vote https://t.co/BsCA5tczAJ — Financial Times (@FT) September 26, 2018 През април Кан заяви, че иска за закупи стадиона, за да засили присъствието на Джагуарс в Лондон “във време, в което други тимове от NFL логично стават все по-заинтересовани от този страхотен град”. Ако сделката стане факт, Англия ще продължи да играе домакинските си срещи на “Уембли”, като финалите за купите и плейофите също ще останат там. Фулъм няма да се мести на този стадион и отново ще домакинства на “ Футболната асоциация на Англия се е съгласила да продаде “Уембли” на собственика на английския Фулъм и отбора по американски футбол Джаксънвил Джагуарс Шахид Кан за сумата от 600 млн. паунда, твърди Financial Times.Американецът с пакистански корени преговаря за закупуването на английския национален стадион от април насам, като двете страни вече са постигнали споразумение. В четвъртък предложението ще бъде разгледано от 10-членното ръководство на ФА. Ако то одобри сделката, тя ще бъде представена на среща на асоциацията през следващия месец, на която ще присъстват 127 членове.През април Кан заяви, че иска за закупи стадиона, за да засили присъствието на Джагуарс в Лондон “във време, в което други тимове от NFL логично стават все по-заинтересовани от този страхотен град”. Ако сделката стане факт, Англия ще продължи да играе домакинските си срещи на “Уембли”, като финалите за купите и плейофите също ще останат там. Фулъм няма да се мести на този стадион и отново ще домакинства на “ Крейвън Котидж ”.

