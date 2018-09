Германия Йозил не искал да говори с хората от националния отбор на Германия 26 септември 2018 | 11:59 - Обновена 0 0 0 0 3 Мениджърът на националния отбор на Германия Оливер Бирхоф заяви, че плеймейкърът Месут Йозил все още не е говорил нито с него, нито със селекционера Йоахим Льов относно решението си да се откаже от Бундестима. 29-годишният халф на Арсенал обяви оттеглянето си от отбора през юли, след като бе залят с критики заради слабата си игра и срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в навечерието на световното първенство по футбол и изборите в Турция. "Mesut Ozil is the most amazing player that I have played with to date."



Full Arsenal Teammates 2.0 video https://t.co/IVMDIHbhBn pic.twitter.com/hL4i2P5sh9 — Soccer AM (@SoccerAM) September 23, 2018 "Искаше ни се да си поговорим с Месут, но явно трябва да приемем факта, че той няма желание да контактува с нас. На няколко пъти му звънях и му изпращах съобщения, но той все още не е отговорил", каза Бирхоф пред "Билд". Наскоро Йоахим Льов бе на посещение на тренировъчната база на Арсенал, като там е разговарял с Бернд Лено и Шкодран Мустафи, както и с бившия германски национал Пер Мертезакер, но така и не е успял да си размени поне няколко думи с Йозил, съобщава още "Билд". 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 732 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1