Волейбол Бразилия и Русия откриват финалната фаза на световното 26 септември 2018 | 08:48 - Обновена 0 0 0 1 3 Отборите на Бразилия и Русия откриват с мач помежду си финалната фаза на световното първенство по волейбол за мъже, която ще се проведе в Торино (Италия). Двубоят е от предварителна Група I, като е насрочен за днес, 26 септември, от 18:00 часа. Meet the Player of the Round (2) - #14 Douglas Souza, Wing Spiker, Brazil He was a consistent high-scorer during the Round 2 matches and had efficiently performed together with his team to achieve 3 consecutive wins! #FIVBMensWCH #Volleyball #VolleyballWCHs @volei pic.twitter.com/Z1yAnVBVfT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 25, 2018 Вторият мач за деня от финалната шестица на Мондиала противопоставя домакините от Италия и Сърбия. Срещата е от предварителна група J и започва от 22:15 часа. В първия ден на надпреварата за титлата почиват отборите на САЩ, от Група I и Полша от Група J. Регламентът предвижда финалистите да играят всеки срещу всеки в груповата фаза. Първите два тима от всяка група оформят финална четворка. В нея се играе на кръст, като победителите спорят за титлата, а победените за бронзовите медали. Световно първенство “Финална шестица” в Торино:

Группа I: Бразилия, САЩ, Русия

Группа J: Италия, Полша, Сърбия



26 септември, сряда:

18:00 чака: Бразилия – Русия

Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



22:15 часа: Италия – Сърбия

Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



27 септември, четвъртък:

18:00 часа: САЩ – Русия



Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



21:30 часа: Полша – Сърбия



Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



28 септември, петък:

18:00 часа: Бразилия – САЩ

Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



22:15 часа: Италия – Полша



Пряко по БНТ3 на живо по Sportal.bg



Всички двубои от турнира Final 6 на Световното първенство по волейбол може да гледате на живо в Sportal.bg - ТУК!!! Team Brazil @volei practices to perform some impressive digs during their training today in Turin! We will witness the outcome of their preparations at their first match of Round 3 tomorrow against Russia @RusVolleyTeam #FIVBMensWCH #VolleyballWCHs pic.twitter.com/uTeTMiVrJV — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 25, 2018

