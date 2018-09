Англия Българин на 1/8-финалите в Купата на Лигата (видео) 25 септември 2018 | 23:52 - Обновена 0 0 0 0 4



Brilliant Burton Albion battle back to beat Burnley and reach Carabao Cup fourth round - https://t.co/au1EhKDMAJ — The News Globe (@TheNewsGlobe) September 25, 2018

МИНУТА ПО МИНУТА - Лонг (40)- Бойс (62)- Алън (83) Българският вратар Димитър Евтимов ще играе на осминафиналите в Купата на Лигата. 25-годишният страж игра 90 минути при победата на неговия Бъртън Албиън над Бърнли с 2:1. Третодивизионният тим губеше с 0:1 на почивката след гол на Кевин Лонг . През второто полувреме Лиъм Бойс изравни, а Джейми Алън отбеляза победния гол в 83-ата минута, с който отборът от Висшата лига напусна надпреварата.Бъртън ще играе на осминафиналите в турнира за първи път в историята си. За Евтимов това бе втори мач за отбора, след като той дебютира преди 10 дни, след като подписа с отбора от Лига 1 в средата на септември.Българинът изигра отличен мач. Той направи страхотно спасяване след удар на Крис Ууд малко преди Бъртън да поведе в резултата. Евтимов се отличи и с някои прекрасни подавания към играчите в предни позиции. При 1:1 стражът имаше и късмет, след като удар на Ашли Барнс нацели гредата.

