Англия Ман Сити се разходи за тройка срещу Оксфорд 25 септември 2018 | 23:37 - Обновена 0 0 0 0 3



Въпреки че в тима имаше доста промени, съставът на Сити изглеждаше впечатляващо, като Габриел Жезус и



Manchester City’s Phil Foden completes win over outclassed Oxford https://t.co/QqXXNMLXAy — The Guardian (@guardian) September 25, 2018

Очаквано Манчестър Сити имаше контрол върху случващото се на терена от самото начало. “Гражданите” спокойно разиграваха и чакаха своя момент, за да нанесат удар. Те обаче не създаваха нещо опасно пред вратата на третодивизионния си съперник.



Гуардиола използва този мач, за да даде шанс на играчи, които играят по-рядко. Той пусна Джон Стоунс като дефанзивен халф на мястото на Фернандиньо, тъй като това е една от малкото позиции, където испанският мениджър няма много варианти.



Превъзходството на гостите по отношение владеене на топката бе огромно, а постепенно започна и да застрашава по-сериозно вратата на съперника. Попадение на Габриел Жезус бе отменено поради засада. Удар на Зинченко пък бе отразен от Джон



Въпреки че не играеше на високо темпо, Сити доминираше и откри резултата в 36-ата минута. Тогава Брахим Диас навлезе в наказателното поле и стреля, ударът бе блокиран, но Жезус бе на точното място, за да успее с глава да я прати в мрежата.



След почивката отборът на Гуардиола не бе мотивиран да демонстрира пълния си потенциал, но и нямаше нужда. Крехкият аванс обаче даде някакви надежди на домакините. Те стигнаха до първия си удар в очертанията на вратата. Неубедителна изява на младия страж Мурич пък доведе до ситуацията, в която играч на Сити трябваше да изчиства от голлинията.



1 - Phil Foden (18 years, 120 days) is the first player born since the turn of the millennium to score a competitive goal for Manchester City in any competition. Star. pic.twitter.com/8A3W8S07yD — OptaJoe (@OptaJoe) September 25, 2018

Малкото останала интрига обаче приключи в 78-ата минута, когато Риад Марез отбеляза третия си гол в рамките на два мача. Алжирецът бе изведен великолепно от Фоудън при бърза контраатака, напредна и не остави шансове на вратаря. Самият Фоудън можеше да се разпише малко преди края. Влезлият като резерва Рахим Стърлинг пропусна добра възможност в 90-ата минута.



ОКСФОРД - МАН СИТИ 0:3 0:1 - Жезус (36) 0:2 - Марез (78) 0:3 - Фоудън (92)



МИНУТА ПО МИНУТА

Манчестър Сити без проблеми преодоля третия кръг на Купата на Лигата. “Гражданите” спечелиха с 3:0 гостуването си на третодивизионния Оксфорд Юнайтед. Отборът на Гуардиола, който бе направил 10 промени от последния мач, водеше с гол на Жезус на почивката. Марез подсигури успеха с попадение в 78-ата минута, а младият Фоудън оформи крайния резултат в добавеното време.Въпреки че в тима имаше доста промени, съставът на Сити изглеждаше впечатляващо, като Давид Силва Риад Марез бяха сред титулярите. 18-годишният Фил Фоудън впечатли с изявите си, като се отчете с гол и асистенция.Очаквано Манчестър Сити имаше контрол върху случващото се на терена от самото начало. “Гражданите” спокойно разиграваха и чакаха своя момент, за да нанесат удар. Те обаче не създаваха нещо опасно пред вратата на третодивизионния си съперник.Гуардиола използва този мач, за да даде шанс на играчи, които играят по-рядко. Той пусна Джон Стоунс като дефанзивен халф на мястото на Фернандиньо, тъй като това е една от малкото позиции, където испанският мениджър няма много варианти.Превъзходството на гостите по отношение владеене на топката бе огромно, а постепенно започна и да застрашава по-сериозно вратата на съперника. Попадение на Габриел Жезус бе отменено поради засада. Удар на Зинченко пък бе отразен от Джон Мичел . Давид Силва се размина с откриване на резултата, след като стреля неточно от добра позиция.Въпреки че не играеше на високо темпо, Сити доминираше и откри резултата в 36-ата минута. Тогава Брахим Диас навлезе в наказателното поле и стреля, ударът бе блокиран, но Жезус бе на точното място, за да успее с глава да я прати в мрежата.След почивката отборът на Гуардиола не бе мотивиран да демонстрира пълния си потенциал, но и нямаше нужда. Крехкият аванс обаче даде някакви надежди на домакините. Те стигнаха до първия си удар в очертанията на вратата. Неубедителна изява на младия страж Мурич пък доведе до ситуацията, в която играч на Сити трябваше да изчиства от голлинията.Малкото останала интрига обаче приключи в 78-ата минута, когато Риад Марез отбеляза третия си гол в рамките на два мача. Алжирецът бе изведен великолепно от Фоудън при бърза контраатака, напредна и не остави шансове на вратаря. Самият Фоудън можеше да се разпише малко преди края. Влезлият като резерва Рахим Стърлинг пропусна добра възможност в 90-ата минута.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1690 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1