В Хърватия се подиграха на Кристиано Роналдо

В Хърватия критикуваха остро отсъствието на Кристиано Роналдо от церемонията по награждаването на най-добрия футболист на ФИФА, която се проведе в Лондон. 33-годишният халф на Реал Мадрид и хърватски национал Лука Модрич беше избран за номер едно през настоящата календарна година.

"Егото на Кристиано е по-голямо от качествата му на футболист.Той винаги обича да казва, че никой не е по-добър от него. Сега има един, който е по-добър. Това е едно момче от Задар, което го изпревари", пише хърватският вестник "Спортске Новости".

Former Real Madrid coach Fabio Capello hits out at Cristiano Ronaldo and Lionel Messi over their no-show at Fifa's The Best awards. pic.twitter.com/n9klg9QGuN