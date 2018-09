Манчестър Юнайтед очаква по-високи приходи за 2019 година

Манчестър Юнайтед очаква по-висока възвръщаемост и по-големи основни приходи през календарната 2019 година, въпреки че клубът регистрира по-слаби финансови резултати за последната четвърт от 2018 година.

Очакваните печалби преди плащане на данъците за 2019 година трябва да бъдат между 175 и 190 милиона лири, потвърдиха от ръководството на 20-кратните шампиони на Англия.

Ed Woodward has been given stick in the past for saying on pitch results have little impact on finances but @ManUtd have not managed one title challenge since 2013 but are predicting £630m income next year. Apart from City + Arsenal no club reached £370m last year.