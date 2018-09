Марота: Мечтаем за Шампионска лига, а понякога мечтите се сбъдват

Генералният директор на Ювентус Джузепе Марота заяви, че клубът от Торино мечтае да спечели Шампионската лига. Според него "бианконерите" имат шанс да реализират мечтата си.

"Ние мечтаем да спечелим Шампионската лига, а понякога в живота мечтите се сбъдват. Финалът ще бъде на стадиона на Атлетико Мадрид и за нас е много хубаво да се играе там. Следващите мачове ще бъдат важни. Създадохме отбор, който да се справи по-добре с трудностите", заяви Марота.

