Наполи иска да задържи Зелински с нов договор

Ръководството на Наполи иска да постигне бързо ново споразумение за договор с халфа Пьотър Зелински, който е получил предложение да подпише до 2021-а година. Причина за настоятелните опити на Наполи е желанието на Юрген Клоп да привлече поляка в Ливърпул.

| Piotr Zielinski's release clause could be more than doubled by Napoli amid interest from Liverpool. #LFC https://t.co/AsKm5z1VCl pic.twitter.com/QAfJNfVfqX