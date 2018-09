Тенис Квитова и Вожняцки с победи в Ухан 25 септември 2018 | 13:09 - Обновена 0 0 0 0 0



Квитова, която триумфира с титлата през 2014 и 2016 година, спечели мача след час и 19 минути игра и така взе реванш от Крунич за загубата си в единствената предишна среща помежду им в третия кръг на US Open през 2014-а.



В третия кръг на турнира с награден фонд 2.746 милиона долара бившата №2 в света Петра Квитова ще срещне рускинята Анастасия Павлюченкова, която надигра в два сета 12-а в схемата холандка Кики Бертенс с 6:4, 6:2 за малко повече от час игра.



Напред продължава и Каролин Вожняцки, която имаше нужда от само час и 28 минути, за да отстрани квалификантката Ребека Петерсон с убедителното 6:4, 6:1.

No. 2 seed @CaroWozniacki moves on at @wuhanopentennis!



Tops Peterson 6-4, 6-1 pic.twitter.com/h5ncALJHNp — WTA (@WTA) September 25, 2018 Това е първо класиране на бившата номер 1 за трети кръг от турнира в Ийстбърн насам. През този период Вожняцки записа разочароващия поражения в първи кръг в Монреал, Синсинати и Токио, а на US Open също отпадна рано.



Следващата противничка на датчанката е Моника Пуиг, която се наложи над Александра Саснович с 6:2, 6:2.



