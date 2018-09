Иско е под въпрос за мача на Реал Мадрид със Севиля

Участието на халфа Иско в мача на Реал Мадрид със Севиля остава под съмнение, съобщават испанските медии. 26-годишният испански национал се подготвяше в залата за фитнес, отделно от своите съотборници за двубоя на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в сряда вечерта.

Старши треньорът на европейския клубен шампион Хулен Лопетеги ще реши непосредствено преди мача в Севиля дали да рискува с пускането в игра на Иско. От испанския клуб не дадоха повече информация за състоянието на своя футболист.

Isco trained in the gym during the team’s final training session before facing Sevilla tomorrow. He is a doubt and could miss the clash. [marca] pic.twitter.com/HuLAhwe2yp