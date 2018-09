"Марка" избра "най-лошите" за 2018-а

Sabemos quiénes son los mejores pero... ¿y los peores? Conoce #TheWorst https://t.co/UxA2r168Lh — MARCA (@marca) September 25, 2018

След като вчера ФИФА връчи своите награди The Best, с които бяха отличени най-добрите футболисти и треньори в света за 2018 година, днес испанското издание "Марка" за втори пореден път обяви своята антикласация The Worst, в която място намират най-големите разочарования за изминалия сезон.Двама играчи на Манчестър Юнайтед Алексис Санчес , печелят първите места на съответните постове, а освен това са части и от най-лошата единайсеторка. Най-слаб вратар е Лорис Кариус (Ливърпул), а най-лош халф за изминалия сезон е Уесли Снайдер (Ница). В 11-те попадат още Бенедикт Хьоведес Месут Йозил , Тиемуе Бакайоко, Гансо Лусиано Вието и Келеши Ихеаначо.Все още продължава гласуването за най-слаб треньор, но за момента най-много гласове има Хорхе Сампаоли. Леонардо Бонучи пък води при номинираните за най-лош трансфер (б.ред. за преминаването му в Милан).