Перес призова Роналдо да се върне в Реал Мадрид

Вратите в Реал Мадрид са винаги отворени за Кристиано Роналдо, заяви в интервю за "Ел Чирингито" президентът на европейските клубни шампиони Флорентино Перес. Както е известно, португалският национал напусна Реал през лятото и подписа с Ювентус. Кристиано спечели с "белия балет" три поредни и общо четири трофея в Шампионската лига в последните пет години и се превърна в истинска легенда на тима.

"Кристиано е в сърцето на всеки фен на Реал Мадрид. Ако го бях срещнал днес, щях да го прегърна. Той е естественият наследник на Ди Стефано и някой ден ще се завърне в Реал Мадрид", каза Перес. Роналдо премина в Юве с трансфер на стойност 112 милиона евро.

