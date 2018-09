Милнър: Поздравявам Салах за седмия му най-красив гол през миналия сезон

"Поздравявам Мо Салах за седмия му най-хубав гол през миналия сезон, който беше избран за Гол на годината", написа Милнър в "Туитър".

Congrats @MoSalah on your 7th best goal from last season winning goal of the year #Baller#Topbin#oneofmanyworldies https://t.co/OkNMlIsNLb