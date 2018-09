Лека атлетика Нерт и Стефаниди са най-добрите атлети в Европа за август 25 септември 2018 | 10:58 0 0 0 0 0

Your male Athlete of the Month for August 2018: Koen Naert!



Naert won the European marathon title in Berlin, breaking the championship record with 2:09:51 in warm conditions. pic.twitter.com/hOuasIAeSa — European Athletics (@EuroAthletics) September 7, 2018 Нерт заслужи признанието, след като събра 1562 гласа в страниците на Европейската атлетика във Фейсбук и Туитър. Той изпревари две от младите звезди на еврошампионата - златните медалисти в овчарския скок Арманд Дуплантис (1419 гласа) и в бяганията на 1500 и 5000 метра Якоб Ингебрицен (1211 гласа). Нерт заслужи признанието, след като събра 1562 гласа в страниците на Европейската атлетика във Фейсбук и Туитър. Той изпревари две от младите звезди на еврошампионата - златните медалисти в овчарския скок Арманд Дуплантис (1419 гласа) и в бяганията на 1500 и 5000 метра Якоб Ингебрицен (1211 гласа). Your female Athlete of the Month for August: Ekaterini Stefanidi!



Stefanidi defended her European pole vault title in Berlin, improving her championship record to 4.85m.



She also won the Zurich Diamond League with a 4.87m clearance. pic.twitter.com/tD6J06CvQR — European Athletics (@EuroAthletics) September 7, 2018 При жените Стефаниди беше призната за №1 за август, след като защити европейската си титла в овчарския скок с рекорд на шампионатите от 4.85 метра. Гъркинята събра 861 гласа за първото място и изправари тройната златна медалистка в спринта Дина Ашър-Смит, която събра 785 гласа. При жените Стефаниди беше призната за №1 за август, след като защити европейската си титла в овчарския скок с рекорд на шампионатите от 4.85 метра. Гъркинята събра 861 гласа за първото място и изправари тройната златна медалистка в спринта Дина Ашър-Смит, която събра 785 гласа.



Белгиецът Коен Нерт и гъркинята Екатерина Стефаниди бяха избрани за Атлет и Атлетка №1 в Европа за месец август. Нерт спечели европейската титла в маратона на континенталния форум в Берлин с резултат от 2:09:51 часа и триумфира с рекорд на шампионатите. Това беше третият златен медал за Белгия, след като Нафисату Тиам спечели титлата в седмобоя, а мъжете спечелиха златните отличия на 4 по 400 метра.

