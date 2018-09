Джошуа иска да се бие с Уайлдър, дори и да загуби от Фюри

Антъни Джошуа разкри, че е готов да се бие с Дионтей Уайлдър дори при загуба на американеца от Тайсън Фюри. Въпросният двубой за титлата на Световния боксов съвет ще се проведе на 1 декември.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">It just gotten a little bit <a href="https://twitter.com/hashtag/WILDER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WILDER</a> <br>The contracts are signed,<br>the fight is official<a href="https://twitter.com/hashtag/WilderFury?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WilderFury</a> <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury?ref_src=twsrc%5Etfw">@Tyson_Fury</a> <br>Someone’s 0 has got to go<a href="https://twitter.com/hashtag/BombZquad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BombZquad</a> <a href="https://twitter.com/ShowtimeBoxing?ref_src=twsrc%5Etfw">@ShowtimeBoxing</a> <a href="https://t.co/LqwF1lxCKh">pic.twitter.com/LqwF1lxCKh</a></p>— Deontay Wilder (@BronzeBomber) <a href="https://twitter.com/BronzeBomber/status/1043330650986573824?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2018</a></blockquote>

"Уайлдър е голямо име и всички искат да видят нашия мач. Затова при всяко положение ще има мач между нас. Късмет на Фюри и късмет на Уайлдър. Това е хубав бой между тях."Самият Джошуа планира да се завърне на ринга на 13 април 2019-а. Той ще се бие за шести пореден път на футболен стадион.