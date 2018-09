Джиро д'Италия 2019 започва от Болоня

Колоездачната обиколка на Италия през 2019 година ще стартира на 11 май в Болоня и ще завърши на 2 юни, съобщиха организаторите, които днес обявиха програмата на следващото издание на "Джирото". През 2019-а Обиколката на Италия ще се проведе за 102-и път. Първият етап ще бъде 8.2 км индивидуално по часовник по улиците на Болоня.

Thanks Bologna. Thanks @RegioneER. See you on May 11th 2019! | Grazie Bologna. Grazie Regione Emilia-Romagna. Ci vediamo l’11 maggio 2019! | Gracias, Bologna. Gracias Región Emilia-Romagña. ¡Nos vemos el 11 de mayo de 2019! #Giro pic.twitter.com/c7ATWRXMxz