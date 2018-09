Футболистите избраха Де Хеа за най-добър вратар, голямата вратарска награда обаче няма да е в неговите ръце

Вратарят на Манчестър Юнайтед и Испания Давид де Хеа беше избран за най-добър на своя пост за изминалия футболен сезон, твърди Marca, позовавайки се на свои източници. Изборът е направен от професионалните футболисти и испанският страж ще получи наградата си на тазвечершната церемония The Best FIFA. Любопитното е, че въпреки наградата си от футболистите и попадането си в идеалния отбор, Де Хеа няма да вземе приза за Най-добър вратар на The Best FIFA. Там са номинирани Тибо Куртоа