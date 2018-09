Тръгна разследване срещу Хофенхайм и Борусия (Дортмунд)

Главният съдия Харм Oсмерс даде начален съдийски сигнал на срещата въпреки плаката с надпис "Довиждане, Хоп", който беше издигнат от привърженици на Борусия. 78-годишният бизнесмен, който е един от основателите на софтуерния гигант SAP, инвестира огромни парични суми в Хофенхайм през последните около две десетилетия. След един предишен мач срещу Борусия обаче той се разсърди от обидните скандирания на фенове на Дортмунд и подаде жалба срещу 33 от тях. В резултат на това на тях им беше наложена забрана да влизат на стадиона в Зинсхайм. Сега обаче останалите от агитката на Борусия опънаха плакат с лика на Хоп, който е поставен в центъра на мишена.

After #Hoffenheim owner Dietmar Hopp pressed charges against 30+ #Borussia #Dortmund supporters for insulting banners and chants, #BVB ultras have once again targetted the SAP co-founder, who has financed Hoffenheim's rise to the #Bundesliga to the tune of over €350m.#tsgbvb pic.twitter.com/GQM7qIORIq