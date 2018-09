Започна Шампионатът на Китай!

Behind The Curtain: Guangzhou



Само около месец след като Кайрън Уилсън грабна втората си ранкинг титла по снукър в “Пол Хънтър Класик” дойде време за четвъртото такова събитие от календара на сезон 2018/19 - Шампионатът на Китай. Уилсън се присъедини към Нийл Робъртсън и Марк Уилямс, които засега са ранкинг шампионите през кампанията, като Рони О’Съливан спечели Шанхай Мастърс, който не е от ранкинг системата.Ракетата няма да участва в Гуанджоу, но в схемата ще бъдат защитаващият титлата си от миналата година Люка Бресел, Марк Селби, Марк Уилямс, Дин Дзюнхуей и Шон Мърфи. Кайрън Уилсън се отказа в последния момент, поради заболяване на сина му. Форматът е 5 от 9 фрейма до полуфиналите, където максималният брой партии е 11, а финалът е в две сесии до 19 фрейма.Победителят ще грабне чек за 150 хиляди паунда, а след края на турнира ще бъдат определени участниците в Международния шампионат. Победителят в Гуанджоу също така ще получи право на присъствие в “Шампион на шампионите”.Мърфи, Бресел и Марко Фу са по-знаковите имена в първата четвъртина на схемата, макар че и двамата отдавна не са оставяли сериозен отпечатък в някой турнир. Белгиецът, например, за последно прескочи осминафинали на който и да е турнир преди година в Шанхай Мастърс. Фу още се нагажда към играта си след лазерната операция на очите, а Мърфи засега не загатва за потенциала си в началото на сезона, както го направи миналата кампания.Джъд Тръмп и Джон Хигинс са големите фигури във втората четвъртина и именно тях може да гледаме на четвъртфиналите един срещу друг. В третата пък се намират Дин Дзюнхуей и Марк Селби, от които все още не сме видели нищо съществено през настоящия сезон.Марк Уилямс е в последната четвъртина, където са още Али Картър, Антъни Макгил, Бари Хоукинс и Нийл Робъртсън, така че се очертават много непредсказуеми сблъсъци.